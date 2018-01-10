Палата представників США ухвалила резолюцію про підтримку протестувальників в Ірані

Палата представників США практично одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку учасників антиурядових протестів в Ірані.

Рішення під час голосування, яке відбулося 9 січня, підтримали 415 членів палати, проти виступили двоє.

Палата «підтримує людей Ірану, які беруть участь у законних і мирних протестах проти репресивного, корумпованого режиму», і засуджує «серйозні порушення прав людини щодо іранського народу», йдеться в резолюції.

Документ також закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа ухвалити нові санкції проти порушників прав людини в Ірані.

«Ми підтримуємо іранських людей, і маємо пояснити, що вони не є метою наших санкцій. Санкції США спрямовані на жорстокий, дестабілізуючий режим, а не на народ Ірану», – сказав голова комітету в закордонних справах Палати представників Ед Ройс.

9 січня іранський депутат повідомив, що близько 3,7 тисячі людей арештовані під час антиурядових протестів, а духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран запобіг спробам США та Великої Британії розгойдати ситуацію в Ірані.

Депутат-реформіст Махмуд Садегі вважає, що кількість арештованих набагато вища, ніж цифри, оголошені владою.

Нинішні антивладні виступи в Ірані – найбільші від 2009 року. Вони почалися 28 грудня під економічними гаслами, проте незабаром їх змінили політичні, спрямовані проти керівництва країни і режиму ісламської республіки. Влада звинувачує іноземні сили в підбурюванні до протестів і блокує соцмережі, щоб перешкодити поширенню інформації про акції. Під час протестів загинули щонайменше 22 людини.