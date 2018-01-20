На Донбасі сьогодні один український військовий поранений, четверо травмованих – штаб

Один український військовослужбовець зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі. Загалом упродовж дня зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє у вечірньому зведенні штаб української воєнної операції.

За даними штабу, на донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики застосовували міномети різних калібрів.

«Зокрема, зі зброї калібру 120 міліметрів, а також з озброєння БМП противник неодноразово вів вогонь на підступах до Водяного, а з 82-міліметрових мінометів та гранатометів обстрілював оборонців Широкина», – йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у зведенні штабу.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» повідомляють про обстріл району поблизу КПВВ «Октябрь-Гнутове» на Маріупольському напрямку, нібито здійснений сьогодні вранці з боку українських військових. Жертв і руйнувань немає, повідомляють сайти угруповання «ДНР». Також сьогодні повідомляють, що 19 січня пізно ввечері один бойовик угруповання «ДНР» був убитий, ще один поранений і взятий у полон українськими військовими поблизу Широкина. В угрупованні «ЛНР» про обстріли не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.