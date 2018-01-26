У Нікополі відкрили потужну сонячну електростанцію – Дніпропетровська ОДА

На Дніпропетровщині у Нікополі відкрили сонячну електростанцію потужністю 10 мегават.

Як повідомляє прес-служба Дніпропетровська облдержадміністрації, на встановлення електростанції канадський інвестор виділив майже 11 мільйонів євро.

«Нині в області вже дві сонячні електростанції – у Підгородному та Нікополі. На їх будівництво не витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Усе – за рахунок інвестора», – заявив голова ОДА Валентин Резніченко.

За даними облдержадміністрації, електростанцію у Нікополі побудували за півроку.

На 15 гектарах землі розмістили понад 32 тисяч панелей.

Директор станції Юрій Засядьвовк заявляє, що вироблена електроенергія здатна щомісяця забезпечувати світлом майже 12 тисяч квартир.

У 2017 році сумарна потужність сонячної енергетики в Україні перевищила 750 мегават, цей показник швидко зростає. Між тим, у Європі одним із лідерів у цій галузі є Німеччина – там у літні місяці до половини електроенергії забезпечується сонцем.