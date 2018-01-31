Українські військові заявляють, що взяли під контроль село на Луганщині

Українські військові заявляють, що взяли під контроль село Новоолександрівка на Луганщині, йдеться в сюжеті Військового телебачення України, який оприлюднений 31 січня.

«У це село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Удень працюють і снайпери, й інша стрілецька зброя. Вночі іноді прострілюють з крупнокаліберних кулеметів», – розповів український військовослужбовець Костянтин.

Як зазначають журналісти Військового телебачення, після початку бойових дій на сході України в Новоолександрівці мешкає менше 20 жителів.

В угрупованні «ЛНР» інформацію не коментують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 300 людей.