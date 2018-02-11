Трамп скаржиться, що «фейкові ЗМІ» не висвітлюють позитиву про Америку

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter поскаржився на брак позитивних новин у засобах масової інформації і поклав провину за це на «фейкові ЗМІ».

«Так багато позитивних речей відбувається у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх. Вони без кінця повторюють ті самі негативні історії! Не дивно, що народ більше не довіряє ЗМІ, а їх підтримка серед населення перебуває на найнижчих рівнях за всю історію», – твітує Дональд Трамп.

Президент США неодноразово звинувачував ЗМІ в упередженості щодо себе, замовчуванні здобутків його адміністрації та штучному підігріванні цікавості до теми змови його виборчого штабу із урядом Росії на виборах президента США у 2016 році.

Між тим, як повідомляє «Голос Америки», такі видання, як New York Times, які здебільшого критично висвітлюють діяльність президента США Дональда Трампа, за час його президентства значно підвищили свою популярність та відвідуваність онлайн.