Президент Трамп «нагородив» низку американських ЗМІ премією «фейкових новин»

Вночі проти четверга за місцевим часом президент США Дональд Трамп написав твіт «І переможцями премії «фейкових новин» стають…» із посиланням на сайт Національного комітету Республіканської партії. На веб-сторінці був опублікований перелік із одинадцяти новин провідних американських ЗМІ, які, на думку Трампа, є неправдивими.

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На першому місці цитата зі статті нобелівського лауреата з економіки Пола Круґмана, який веде колонку в газеті «Нью-Йорк Таймс». Після перемоги Трампа на президентських виборах автор написав: «Ринки ніколи не оговтаються від Трампа». Президент США парирує на той прогноз: «[Американський] промисловий індекс Доу-Джонса ніколи не був настільки високим [як за мого президентства]».

Також у переліку так званих «переможців» – часопис «Тайм».Журналіст цього видання написав на початку 2017 року, що з Овального кабінету прибрали бюст Мартіна Лютера Кінга.

Далі Трамп звинувачує «Вашингтон Пост» у тому, що видання опублікувало фотографію з його з’їзду, зроблену до початку події, бо на фото замало людей.

Також у списку телекомпанія СNN, яка нібито стверджувала, що в ролі кандидата на посаду президента і його помічника Дональд Трамп та його син мали доступ до зламаних документів із сайту WikiLeaks.

Не оминув увагою Трамп і видання «Ньюсвік», яке нібито написало, що перша леді Польщі не потисла Трампові руку під час його візиту до тієї країни.

Наприкінці списку «переможців» ідеться про те, що, незважаючи на 90% негативних чи фейкових новин у ЗМІ, президент може похизуватись своїми досягненнями, і, відповідно, надається список досягнень.

Згадані видання не забарилися з відповідями на президентський список «призерів фейкових новин».

Так, журналіст Ґленн Кеслер із «Вашингтон Пост» одразу провів факт-чекінг (перевірку) тверджень Трампа й замислився над питанням «Чи вважаються новини «фейками», якщо видання самі визнають свої помилки?» Додавши, що президент Трамп жодного разу не визнав своїх помилок, при тому, що журналісти нарахували близько двох тисяч неправдивих тверджень президента.

Журналіст стверджує, що або всі редакційні помилки, які сталися, були одразу виправлені, або ті, хто їх припустився, був відсторонений; також Трамп звертає увагу на твіти окремих журналістів, які не публікувалися як новини і також виправлялися.

«Нью-Йорк Таймс» у відповіді написала, що, в цілому, список невдоволень Трампа був передбачуваний для тих, хто відстежує його твітер.

Сама ідея «премії» виникла ще на початку січня, коли Трамп у своїй звичній манері написав твіт про намір нагородити «найбільш корупційні та упереджені ЗМІ». Після цього журналісти почали жартувати про необхідність приготувати промови й чорні смокінги для участі в нагородженні.

Організація «Комітет захисту журналістів» у відповідь на заплановану «церемонію нагородження» визнала Трампа «одним зі світових лідерів, який намагається атакувати пресу і розгойдує норми, що підтримують свободу преси».

Також у середу, під час сесії в Сенаті, на так звану «премію Трампа» відреагував сенатор-республіканець від штату Аризона Джеф Флейк.

«Сьогодні нам сказали через твітер, що президент збирається оголосити його вибір «найбільш корупційних та упереджених ЗМІ». Важко повірити, що американський президент буде брати участь у такій виставі, але це правда. Вороги народу – так називав президент Сполучених Штатів вільну журналістику впродовж 2017 року. Наш президент використовує ганебні слова, притаманні Йосипу Сталіну, який так називав своїх ворогів. Ми не перебуваємо в ері «фейкових» новин, як каже президент Сирії Башар Асад. Ми, радше, в тій ері, де авторитаризм знову намагається кинути виклик вільним людям та вільним суспільствам по всьому світові», – заявив сенатор від Трампової Республіканської партії.