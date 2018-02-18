Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий зазнав поранення унаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції у Facebook.

Українська армія заявляє про сім обстрілів з боку бойовиків з початку доби 18 лютого.

«На луганському напрямку ворог застосував міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників Луганського. Окрім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської. На донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці нашої оборони», – заявили в штабі.

Бойовики «ДНР» заявляють, що увечері 17 лютого українська армія обстріляла село Пікузи (раніше – Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові 17 лютого випустили по підконтрольній бойовикам території понад 60 боєприпасів.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.