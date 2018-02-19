На Донбасі поранений один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. «У задовільному стані його доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги», – йдеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 10 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України.

В угрупованні «ЛНР» нарахували чотири порушення перемир’я з боку українських військових. В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 18 лютого.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий, новорічно-різдвяний, «режим тиші» з півночі 23 грудня 2017 року. Нинішнє нове перемир’я, як і попередні, порушується практично щодня. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.