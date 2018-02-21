Від ускладнень кору в лютому померли дві дитини на Одещині

У лютому на Одещині від ускладнень кору померли дві дитини — п’ятимісячна і новонароджена, повідомляє Одеська обласна державна адміністрація. Як зазначив директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації В’ячеслав Полясний, обидва випадки підтверджені лабораторно, результати дослідження лікарі отримали 20 лютого.

За даними Полясного, п’ятимісячна дитина мала синдром Дауна і вроджений порок серця. Смертельним ускладненням кору була пневмонія. Дитина перебувала в комунальній установі «Міський спеціалізований будинок». «Судячи з історії хвороби, захворювання було отримано в дитячій міській лікарні. Я підписав наказ щодо перевірки усіх дитячих стаціонарів», – зазначив чиновник.

Полясний додав, що до ще одного летального випадку призвело внутрішньоутробне інфікування кором — від матері до дитини. Немовля померло через 12 годин після пологів.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації, щоб забезпечити колективний імунітет на рівні 95% (зараз 93%) регіону не вистачає шість тисяч доз вакцин від кору. Препарат шукають по інших регіонах, оскільки в Одесі запас вакцин було вичерпано ще в січні.

Також очільник Одещини Максим Степанов наголошує, що в регіоні взагалі відсутні імунобіологічні препарати для екстреної медичної допомоги при смертельно небезпечних хворобах — сироватки протидифтерійна, пропротиправцева, протигангренозна тощо.

«Як лікар, точно знаю, що сироватку від дифтерії життєво необхідно ввести протягом кількох годин при перших же проявах клінічної картини. І те, що дози сироваток знаходяться в Києві або під Києвом десь на складах — це нонсенс! Вони мають бути в лікарнях регіонів», – зазначив Степанов.

Раніше смерть п’ятимісячної дитини від ускладнень кору підтвердили в МОЗ України. Про другий випадок у тому повідомленні не йшлося.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом 2 годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.