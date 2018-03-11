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11 Березень 2018, Київ 17:25
Новини | Події

Активісти знову приїхали на мітинг до Авакова – ЗМІ

Спеціальний адміністративний об’єкт – запасний пункт управління підрозділами Міністерства внутрішніх справ

Кілька десятків активістів знову приїхали до комплексу спеціальних об’єктів МВС «Фортеця», в якому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков орендує житло, повідомляє «Громадське».

За даними видання, мітинг відбувається без партійної символіки з вимогою відставки Авакова, зокрема, після розгону наметового містечка під Верховною Радою.

Активісти під стінами комплексу спеціальних об’єктів МВС «Фортеця»
Активісти під стінами комплексу спеціальних об’єктів МВС «Фортеця»

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, про які йдеться, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і 7 працівників поліції. За даними Інституту масової інформації, під час «слідчих дій» під Верховною Радою постраждали журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко, а також Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких пізніше відпустили.

Це не перша така акція. Зокрема, активісти «Автомайдану» приїжджали сюди на мітинг ще у грудні позаминулого року.

Раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», з’ясували, що Аваков проживає на території комплексу спеціальних об’єктів МВС «Фортеця» у чотириповерховому адміністративному будинку, з якого можна дистанційно керувати підрозділами міністерства. Міністр щомісячно сплачує близько 8 тисяч гривень за оренду частини будинку (130 квадратних метрів), хоча, окрім Авакова, у ньому більше ніхто не живе.

Арсен Аваков обіймає посаду глави МВС України від грудня 2014 року.

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