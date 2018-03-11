Активісти знову приїхали на мітинг до Авакова – ЗМІ

Кілька десятків активістів знову приїхали до комплексу спеціальних об’єктів МВС «Фортеця», в якому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков орендує житло, повідомляє «Громадське».

За даними видання, мітинг відбувається без партійної символіки з вимогою відставки Авакова, зокрема, після розгону наметового містечка під Верховною Радою.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, про які йдеться, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і 7 працівників поліції. За даними Інституту масової інформації, під час «слідчих дій» під Верховною Радою постраждали журналіст Радіо Свобода Сергій Нужненко, а також Богдан Кутєпов (Hromadske) та Владислав Красінський (Insider).Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість з яких пізніше відпустили.

Це не перша така акція. Зокрема, активісти «Автомайдану» приїжджали сюди на мітинг ще у грудні позаминулого року.

Раніше журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», з’ясували, що Аваков проживає на території комплексу спеціальних об’єктів МВС «Фортеця» у чотириповерховому адміністративному будинку, з якого можна дистанційно керувати підрозділами міністерства. Міністр щомісячно сплачує близько 8 тисяч гривень за оренду частини будинку (130 квадратних метрів), хоча, окрім Авакова, у ньому більше ніхто не живе.

Арсен Аваков обіймає посаду глави МВС України від грудня 2014 року.