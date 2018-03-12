МВС: ФСБ вербує ув’язнених у Росії українців для участі в конфлікті на Донбасі

Федеральна служба безпеки Росії вербує ув’язнених на території цієї країни українців для участі в збройному конфлікті на Донбасі, повідомив начальник департаменту протидії торгівлі людьми Артем Крищенко в інтерв’ю прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

«У 2017 році оперативники викрили організацію ТОВ «Експедиція». Зараз ця справа слухається в Солом’янському суді. На лаві підсудних наразі п’ять осіб. Тоді близько сотні наших громадян були завербовані тут в Україні для роботи в Росії. Так звані «закладки» наркотиків. І зараз там відбувають покарання. За нашими джерелами, українців, які відбувають покарання на території сусідньої держави, вербують представники ФСБ воювати на Донбасі», – сказав Крищенко.

Він заявив, що українцям «пропонують рік контракту або тюремний строк».

«Хто погоджується на рік контракту, тому обіцяють «чисті» документи і можливість повернутися в Україну. Завербованим особам ще на території нашої держави дають «службові» мобільні телефони. Цими ж номерами люди користуються в приватних розмовах. Усі дзвінки прослуховуються. Коли людина вже збирається повернутися додому і каже це комусь в телефонній розмові – її тут же затримують», – додав Крищенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю й особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».