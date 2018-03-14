У Пентагоні виступили на підтримку ядерної угоди з Іраном після відставки Тіллерсона

Командувач Центрального командування США Джозеф Вотел після оголошення про відставку Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря заявив, що підтримує укладену 2015 року ядерну угоду з Іраном. У сенатському комітеті зі збройних сил Вотел вказав 13 березня, що поділяє думку міністра оборони Джима Маттіса та голови Об'єднаного комітету начальників штабів Джо Данфорда, що ця угода все ще відповідає інтересам Сполучених Штатів.

За словами військового високопосадовця, якщо угоду буде розірвано, «нам доведеться мати ще один спосіб врегулювати їхню (іранську – ред.) програму ядерної зброї».

Вотел виступив на підтримку ядерної угоди після того, як президент Дональд Трамп вкотре критикував угоду 2015 року, називав її «жахливою» і назвав незгоду з Тіллерсоном з цього питання однією з причин відставки провідного дипломата.