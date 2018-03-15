ГПУ: Семенченко повідомив, що не може прибути на допит

Народний депутат України Семен Семенченко повідомив, що не може прибути на допит. Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган у twitter.

«Нардеп С.Семенченко відмовився прибути на допит в якості свідка 16.03.2018, пославшись на зустрічі у посольстві. Про це слідчого повідомила його помічниця М.», – написала Сарган.

Наразі Семенченко це повідомлення не коментував.

Напередодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков припустив, що в сумках, які виносив Семенченко перед слідчими діями в наметовому містечку біля Верховної Ради 3 березня, могла бути зброя.

3 березня поліція заявила, що проводить «слідчі дії» в наметовому містечку, встановленому активістами в жовтні минулого року. Народний депутат Семен Семенченко назвав дії силовиків «штурмом», а його колега Єгор Соболєв заявив, що наметовий табір «розтрощений спецпризначенцями».

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі й поліція працювали в рамках кримінальних проваджень за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу) у Києві у грудні 2017 року й сутичок біля Верховної Ради, які відбулися 27 лютого.

Демонтаж наметів супроводжувався сутичками між поліцією та мешканцями наметового містечка. У результаті, за даними поліції, до лікарень звернулися 13 людей із числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро правоохоронців. Загалом до відділків доставили 111 людей, більшість із яких відпустили.

За словами правоохоронців, під час проведення слідчих дій на території наметового містечка біля Верховної Ради вони вилучили дев’ять гранат РГД-5, запали, «коктейлі Молотова» і п’ять димових мін.

У партії «Рух нових сил» колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яка свого часу організувала цей протест і табір під парламентом, але потім дистанціювалася від нього, засудили знесення наметового містечка під Верховною Радою. У партії стверджували, що протест, який тривав від 17 жовтня 2017 року, залишався мирним, а «всі провокації та насильство здійснювали виключно представники влади».