МЗС Росії про видворення російської журналістки: Київ практикує найгірші тоталітарні практики

Міністерство закордонних справ Росії закликає міжнародну спільноту засудити «репресивну політику» України щодо засобів масової інформації, заявила речниця відомства Марія Захарова у відповідь на видворення з України журналістки телеканалу «Россия 24» Наталі Гончарової.

«Саме такі дії української влади, спрямовані на тотальну зачистку інформаційного простору країни, повністю дискредитують Україну як члена міжнародного співтовариства. З подачі Києва у 21 столітті в Європі практикуються найгірші тоталітарні практики придушення інакомислення», – заявила Захарова.

За її словами, українські ЗМІ в Росії «користуються повною професіональною свободою дій».

17 березня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку російського телеканалу «Россия 24» Наталю Гончарову, їй заборонили в’їзд до України на три роки. У СБУ стверджують, що журналістка «здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора».

Восени 2017 року СБУ видворила з України низку журналістів, переважно з Росії, але й із інших країн, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.