В Україні зареєстровані понад 3 тисячі біженців з інших країн – МВС

В Україні зареєстровані понад три тисячі біженців з інших країн, заявила заступник міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук.

За її словами, переважно мова йде про людей, які втікали від збройного конфлікту у своїй державі.

Вона зазначила, у процесі реформування МВС багато уваги присвятили збалансуванню міграційної політики.

«У рамках нашої «Стратегії-2020» ми розробили план дій, а також створили робочу групу, яка займається питаннями міграційної політики. Наразі дуже важливо створити безпечне середовище, для наших громадян, для іноземних гостей та для осіб, які при різних несприятливих обставинах стали біженцями», – сказала Ковальчук.

У листопаді 2017 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив стратегію розвитку Міністерства внутрішніх справ до 2020 року.

Відповідно до презентації, пріоритетами стратегії є створення безпечного середовища, протидія злочинності, дотримання прав і свобод людини органами системи МВС, ефективне інтегроване управління кордонами й збалансована міграційна політика, якість і доступність послуг, ефективне врядування, прозорість і підзвітність, розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників.