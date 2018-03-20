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20 Березень 2018, Київ 14:07
Новини | Політика

Україна та Катар домовилися про військово-технічне співробітництво – АП

Петро Порошенко

Україна та Катар домовилися про військово-технічне співробітництво, повідомила адміністрація українського президента.

В АП заявили, що підписаний в Катарі документ «сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва між двома державами у військово-технічній галузі з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній промисловості».

Крім того, в адміністрації повідомили, що за результатами переговорів президента України Петра Порошенка та еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані представники держав підписали низку документів, зокрема угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, про створення спільної комісії з економічного, торговельного і технічного співробітництва та про сприяння та взаємних захист інвестицій.

18 березня Україна домовилася про військово-технічну співпрацю з Кувейтом.

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