Порошенко запустив рішення РНБО про попередню перевірку підстав на в’їзд росіян в Україну

Президент України відповідним указом увів в дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері міграційної політики», що передбачає попередню перевірку підстав для в’їзду в Україну громадянам із «держав міграційного ризику», передусім з Росії.

«Уряду доручено підготувати зміни до законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про прикордонний контроль» щодо запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в’їзду в Україну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну, а також визначення повноважень державних органів щодо здійснення такої перевірки», – йдеться в повідомленні на сайті президента.

Документом також доручено уряду упродовж місяця вирішити, як забезпечити належне функціонування 4-рівневої системи контролю за в’їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, йдеться в повідомленні.

На засіданні РНБО 1 березня було ухвалене рішення про жорсткішу перевірку підстав для прибуття в Україну головним чином росіян. Очікується, що перед тим, як перетнути кордон з Україною росіянам та громадянам з країн «міграційного ризику» треба буде надіслати електронне повідомлення і вказати мету свого візиту в Україну.

З 1 січня в Україні офіційно почали діяти нові правила в’їзду в країну для іноземців з 71-ї країни, в тому числі, для громадян Росії, які передбачають фіксацію біометричних даних.