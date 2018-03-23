Парубій розраховує, що Рада розгляне законопроект про національну безпеку в квітні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розраховує, що парламент розгляне в першому читанні законопроект про національну безпеку й оборону в квітні.

«Закон про національну безпеку і оборону – надважливий, масштабний документ, який готувався роками», – сказав Парубій в інтерв’ю телеканалу «Рада».

17 січня РНБО підтримала проект закону «Про національну безпеку України». У Раді нацбезпеки й оборони заявили, що після схвалення парламентом цей документ має стати основою для розробки й оновлення законодавства у сфері національної безпеки й оборони.

Секретар РНБО Олександр Турчинов тоді заявив, що положення законопроекту спрямовані на підвищення ефективності всіх складових сектору безпеки й оборони відповідно до норм і стандартів НАТО та ЄС.

28 лютого Парубій повідомив, що законопроект надійшов до парламенту.