В Іспанії затриманий ватажок кіберсиндикату, який викрав із банків понад мільярд євро

Європейська правоохоронна організація «Європол» повідомила 26 березня про затримання іспанською поліцією ватажка кіберсиндикату, який викрав із банків понад мільярд євро (це понад 32 мільярди гривень). За цим повідомленням, лідер злочинного угруповання був заарештований у прибережному місті Аліканте, імені та громадянства затриманого «Європол» не вказує.

За даними слідства, з кінця 2013 року банда використовувала шкідливі програми, відомі як Carbanak і Cobalt, для атаки понад 100 банків у більш ніж 40 країнах.

Зловмисники відправляли банківським працівникам електронні листи, що містили шкідливе програмне забезпечення. Таким чином кіберзлочинці отримували дистанційне керування зараженими машинами, надаючи їм доступ до внутрішньої банківської мережі та можливість зараження серверів, що контролюють банкомати.

Розслідування було проведене іспанською поліцією за підтримки «Європолу», американського ФБР, румунських, білоруських та тайванських правоохоронців, а також приватних компаній із кібербезпеки.