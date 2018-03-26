Кремль про видворення російських дипломатів: нам треба проаналізувати ситуацію

Росія має проаналізувати ситуацію з рішенням низки країн видворити російських дипломатів, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Нам належить проаналізувати ситуацію, яка складається у зв'язку з озвученими рішеннями про висилання наших дипломатів низкою країн. Основний аналіз буде проведений у нашому дипломатичному відомстві. Після цього президенту будуть повідомлені, представлені пропозиції про кроки. Остаточне рішення буде ухвалюватися главою держави», – сказав Пєсков.

Він заявив, що Росія «буде керуватися принципом взаємності».

26 березня Україна, США, Канада та деякі європейські країни оголосили про рішення вислати десятки російських дипломатів через отруєння у Великій Британії колишнього подвійного шпигуна з Росії Сергія Скрипаля та його дочки, які були госпіталізовані 4 березня.

Слідчі вважають, що їх отруїли виробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною «Новачок». 22 березня суддя Дейвід Вільямс, який видав слідству дозвіл на відбір зразків крові Скрипалів заявив, що може йтися про пошкодження мозку в обох через отруєння. Поліцейського, який теж постраждав від контакту з хімічною речовиною, уже виписали з лікарні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.

17 березня Росія оголосила персонами нон ґрата 23 дипломатів з Британії. Москва заперечує свою причетність до отруєння.