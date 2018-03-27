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27 Березень 2018, Київ 17:56
Новини | Події

Продавчиню риби у Львові, якою отруїлися понад 60 людей, засудили до умовного терміну

Продавчиню риби на «Привокзальному ринку» у Львові засудили до п’яти років позбавлення волі, встановивши їй випробувальний термін у два роки. Відповідне рішення Франківський районний суд Львова ухвалив 20 березня, його оприлюднили 26 березня.

Згідно з текстом вироку 21 вересня 2017 року жінка «з метою неправомірного збагачення, за відсутності висновку лабораторного дослідження ветеринарно-санітарної експертизи щодо якості та безпечності харчової продукції, реалізувала покупцям рибу гарячого копчення «Скумбрія», яку попередньо виготовила за допомогою спеціального обладнання у приміщенні гаража.

Унаслідок споживання цієї риби 61 людину госпіталізували з сальмонельозом.

У тексті вироку йдеться, що обвинувачена повністю визнала свою провину.

Апеляцію на рішення суду можна подати протягом 30 днів.

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