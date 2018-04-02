Мін’юст назвав найбільших боржників із зарплат в Україні

«Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», «Суднобудівний завод імені 61 комунара» на Миколаївщині та харківський футбольний клуб «Металіст» очолюють список підприємств – найбільших боржників із заплат в Україні. Перелік оприлюднило Міністерство юстиції на своєму сайті.

За його даними, обсяг боргу співробітникам першого зі згаданих підприємств становить 73,7 мільйони гривень, Миколаївський суднобудівний заборгував 30,3 мільйони, а «Металіст» – 28,6 мільйонів.

До п’ятірки найбільших боржників також увійшли ПАТ «Київсоюзшляхпроект» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»» на Луганщині, чий борг становить 17,6 та 15,2 мільйони гривень відповідно.

Як повідомив заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр, у всіх регіонах України створено штаби з координації, моніторингу та контролю за станом виконання рішень про стягнення заборгованості з виплати заробітної плати та інших виплат, пов’язаних з трудовими правовідносинами.