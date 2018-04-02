Військовий-строковик загинув на Миколаївщині – командування

Строковик Повітряних сил Збройних сил України загинув від вогнепального поранення в одній із військових частин на Миколаївщині, повідомляє командування Повітряних сил.

За повідомленням, інцидент стався 1 квітня.

«1 квітня в одній із військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що дислокується на Миколаївщині, під час виконання службових обов’язків, внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець строкової служби», – йдеться в повідомленні командування у Facebook.

За даним фактом проводиться службове розслідування.

За повідомленням, на місці події працює комісія у складі представників Національної поліції, Військової прокуратури, Військової служби правопорядку й офіцерів командування Повітряних сил ЗСУ.

Інших подробиць не наводять.

13 березня на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали, зазнавши опіків різного ступеня тяжкості. За даними ЗСУ, причиною пожежі стало «порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час». За фактом події військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.