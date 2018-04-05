Поліція відкрила провадження через звільнення екс-співробітниці НАЗК Соломатіної – TI

Печерське управління поліції в Києві внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження через «незаконне звільнення» Ганни Соломатіної з посади керівника департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК, повідомляє антикорупційна організація Transparency International Україна у Facebook.

В організації зазначають, що провадження відкрите за статтею «грубе порушення законодавства про працю».

«На жаль, навіть вимога до правоохоронців виконувати свої функції через суд відбувається зі значною затримкою. Адже про відповідну ухвалу суду ми писали ще 20 лютого. Поліція має розслідувати цю справу ефективно, а не демонструвати бездіяльність у захисті прав викривачів», – заявили в TI Україна.

14 листопада 2017 року керівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом депутат Мустафа Найєм повідомив, що це провадження забрали з НАБУ і передали в СБУ за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю до суду.

Суд призначив розгляд позову на 12 квітня.