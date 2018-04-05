Соломатіна заявляє, що поліція відкрила справу щодо її звільнення через 4 місяці після звернення

Екс-керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Нацагентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна заявляє, що поліція відкрила справу щодо її звільнення з НАЗК через 4 місяці після звернення. Про це вона розповіла Радіо Свобода в онлайн-листуванні.

Вона заявила, що 21 березня особисто відвезла до поліції екземпляр ухвали Печерського районного суду, яка зобов’язувала правоохоронців відкрити провадження. Соломатіна повідомила, що суд не надіслав документ правоохоронцям. Поліція, однак, спочатку, не хотіла приймати ухвалу, стверджує екс-співробітниця НАЗК.

«Я пригрозила, що проти керівника порушу кримінальну справу, і ось – 4 квітня внесли (відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань – ред.)», – зазначила Соломатіна, додавши, що звернулася до поліції ще 7 грудня 2017 року.

Вона очікує, що вдасться довести незаконність її звільнення. Соломатіна має намір відновитися на посаді в НАЗК.

Радіо Свобода звернулося із запитом до поліції з проханням прокоментувати заяви екс-співробітниці Національного агентства з питань запобігання корупції.

5 квітня антикорупційна організація Transparency International Україна повідомила, що Печерське управління поліції в Києві внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження через «незаконне звільнення» Ганни Соломатіної з посади керівника департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК. В організації заявили, що суд зобов’язав правоохоронців відкрити провадження 20 лютого.

14 листопада 2017 року Соломатіна заявила, що перевірки е-декларування фальсифікуються, і попросила антикорупційні органи розслідувати факти неправомірних дій, а голову НАЗК Наталію Корчак відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування.

Пізніше у НАБУ повідомили, що почали розслідування за фактом можливих корупційних дій службових осіб НАЗК. Згодом депутат Мустафа Найєм повідомив, що це провадження забрали з НАБУ і передали в СБУ за рішенням генерального прокурора Юрія Луценка.

У НАЗК заяву Соломатіної назвали поширенням «недостовірної інформації негативного змісту з метою дискредитації роботи агентства» і заявили, що подали на екс-співробітницю до суду.

Суд призначив розгляд позову на 12 квітня.