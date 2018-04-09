Омелян: немає жодних сумнівів, що Ryanair працюватиме в Україні

Міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив впевненість, що ірландський лоукостер Ryanair працюватиме в Україні, а ймовірний колапс через польоти Ryanair, про що заявляв аеропорт «Бориспіль», це технічне питання. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Я радий, що контракт Борисполя і Львова підписаний, в мене немає жодних сумнівів, що Ryanair полетить. Цю дискусію щодо слотів, колапсу, ми чули цю сентенцію минулого року, коли аеропорту «Бориспіль» начебто загрожувало банкрутство. Слава Богу, цього немає – всі розвиваються. Я переконаний, що рішення буде знайдено – це технічне питання, яке точно не повинно бути предметом уваги чи громадськості чи президента, чи міністра інфраструктури чи уряду», – сказав він.

За словами міністра, для України компанія Ryanair є надважливою, щоб ввести правила жорсткої, але чесної конкуренції на українському авіаційному ринку.

Напередодні генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв’ю виданню «ЛІГАБізнесІнформ» заявив, що лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту Бориспіль. Він вважає, що, прилітаючи в пікові години, літаки Ryanair «створять колапс в аеропорту і фізично не зможуть прилетіти і полетіти за бажані ними 35 хвилин». За його словами, Ryanair розпочав продаж квитків, не отримавши від Борисполя узгодження часових проміжків в аеропорту, коли можливе обслуговування.

Водночас міністр Омелян в цій ситуації не бачить нічого дивного.

«Буває таке, що компанії оголошують і дозволи отримують після оголошення на новий сезон. Тут нічого критично чи дивного немає», – сказав він.

Ryanair 23 березня підписав угоди з українськими аеропортами «Київ» і «Львів».

Згодом компанія назвала напрямки, за якими літатиме з Києва і Львова. За даними компанії, ціни на польоти, які стартують восени 2018 року, починаються від майже 20 євро.

Компанія Ryanair минулого року заявляла про намір виходу на український ринок, але влітку повідомила, що скасовує планований прихід через недотримання раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України і посадовцями аеропорту «Бориспіль».