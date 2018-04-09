4 людини загинули, 5 травмовані в ДТП на Харківщині – поліція

Чотири людини загинули, ще п’ятеро отримали травми унаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Харківщині, повідомила прес-служба поліції регіону.

Правоохоронці зазначають, що ДТП сталася на дорозі Чугуїв – Мілове. За попередньою інформацією, водій Hyundai Tucson допустив виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Daewoo Lanos.

Згідно з повідомленням у результаті аварії загинула сім’я із Куп’янська, яка їхала в Deawoo, – 36-річний водій, його 37-річна дружина та двоє дітей – 10-річна дівчинка та хлопчик 12 років. Водій іншого автомобіля та його четверо пасажирів, зокрема 11-річний хлопчик, госпіталізовані.

14 березня поліція повідомила, що в цьогорічних дорожньо-транспортних пригодах 363 людини загинули, ще 3787 отримали травми.

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