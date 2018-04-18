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18 Квітень 2018, Київ 15:50
Новини | Міжнародні

США: пасажирка літака, який зробив аварійну посадку в Філадельфії, померла

Літак після аварійної посадки в Філадельфії, 17 квітня 2018 року

Один пасажир загинув після пошкодження двигуна літака під час польоту 17 квітня, повідомляє авіаційна влада США.

Загиблою виявилася жінка, яку фактично засмоктало в розбите осколками двигуна вікно.

Літак, Boeing 737-700, який прямував з Міжнародного аеропорту LaGuardia у Нью-Йорку до Далласа, 17 квітня здійснив аварійну посадку в Філадельфії. На борту перебували 149 людей.

Смерть 43-річної Дженніфер Ріордан стала першим таким випадком в американській цивільній авіації з 2009 року, як свідчить статистика Національної ради з безпеки перевезень (NTSB).

Представник NTSB Роберт Сумавольт зазначив, що попереднє розслідування виявило відсутність лопаті вентилятора двигуна, який, очевидно, зламався.

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