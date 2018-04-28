П’ятеро військових постраждали від початку доби на Донбасі – штаб

Троє українських військових були поранені вдень 28 квітня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще двоє військовослужбовців отримали бойове травмування.

Усіх постраждалих доправили до лікувальних закладів, де їм надали медичну допомогу. Штаб наводить дані станом на 18:00 28 квітня.

За повідомленням, від початку сьогоднішньої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях українських, зокрема із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли здійснювались по позиціях українських військових біля Авдіївки, під Богданівкою і Новотроїцьким, поблизу Шахти «Бутівка», неподалік Талаківки, в районі Гнутового і Водяного, а також Широкиного, Кам’янки і Мар'їнки – на донецькому напрямку. На Луганському напрямку підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу Новотошківського, під Троїцьким та Луганським, поблизу Причепилівки, додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили в обстрілах українських військових. Як повідомляють сайти сепаратистів, внаслідок обстрілів загинули двоє жителів Докучаєвська і були поранені дві цивільні жінки: одна – у Докучаєвську, друга – в Петровському біля Донецька. Ці дані наразі неможливо перевірити з незалежних джерел.

В угрупованні «ЛНР» даних за 28 квітня не наводять.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.