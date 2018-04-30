Поліція: у Києві затримали грабіжників, які прикидались поліцейськими

Поліція Києва повідомила про затримання двох чоловіків і жінки, які грабували іноземців, прикидаючись поліцейськими.

«Зловмисники працювали за схемою: дівчина знайомилася із іноземцями, відпочивала в розважальних закладах. Потім вона призначала зустрічі в орендованих квартирах. Коли іноземці залишалися з нею наодинці, у помешкання вривалися її спільники, які використовували форму працівників поліції. Вони чинили моральний тиск, погрожували іноземцям кримінальною відповідальністю, а відтак вимагали гроші, відбирали цінні речі, забирали і використовували кредитні банківські картки», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Зазначається також, що під час обшуку вдома в одного з них правоохоронці виявили поліцейську форму, муляжі пістолетів і рації.

За даними поліції, затриманих підозрюють у скоєнні чотирьох таких злочинів. За фактом останнього злочину відкрили провадження за статтею «грабіж» Кримінального кодексу, що передбачає до шести років позбавлення волі.