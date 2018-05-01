Київські школярі створили «вічний» блокнот і олівець

Київські школярі презентували проект зі створення багаторазового водонепроникного нотатника та металевого олівця, що не списується. Відео із результатами їхньої роботи опублікував у себе на сторінці прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Київські школярі створили вічний блокнот і вічний олівець – Nuka. Свій стартап вони презентували у столиці на конференції iForum і вже планують продавати свій винахід за кордоном 11-класники Катя і Микита екстерном проходять шкільну програму, при цьому мають добрі оцінки і власну справу у 16 років», – зазначив він він.

Щороку в Малій академії наук (МАН) на конкурси наукової творчості надходить понад п’ятсот новацій від старшокласників.