У райвідділах поліції Запоріжжя відбуваються обшуки – СБУ

Від ранку 4 травня в райвідділах поліції в Запоріжжі СБУ проводять обшуки. Факт проведення слідчих дій Радіо Свобода підтвердив прес-офіцер управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

За його словами, обшуки відбуваються в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень). Інші деталі справи у відомстві не розголошують, посилаючись на таємницю слідства.

Запорізькі сайти повідомляли, що обшуки відбуваються і в місцевих прокуратурах Запоріжжя. У прес-службі СБУ Радіо Свобода цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. У відомстві також не розголошують кількість райвідділів поліції, де проводять слідчі дії.

3 травня очільник Національної поліції Сергій Князєв представив у Запоріжжі нового керівника головного управління Нацполіції в регіоні – луганчанина Сергія Коміссарова.