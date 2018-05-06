КПВВ «Гнутове» відновив роботу після обстрілів

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» в Донецькій області відновив роботу після вчорашніх обстрілів, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Близько 9:00 військовослужбовці Донецького прикордонного загону були змушені припинити пропускні операції в КПВВ «Гнутове». Це було пов’язане з тим, що з окупованої території бойовики двічі (о 9:10 та о 9:50) обстріляли КПВВ протитанковими керованими снарядами (ПТУР). Поранених серед прикордонників та цивільних осіб немає», – заявила ДПСУ.

5 травня прес-центр української воєнної операції на Донбасі повідомляв, що під час обстрілів на КПВВ перебувало багато цивільних громадян, яких евакуювали до укриття. У результаті обстрілу були пошкоджені два автомобілі.

Через обстріл роботу КПВВ «Гнутове» зупиняли 21 квітня.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.