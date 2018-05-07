КСУ отримав понад 600 конституційних скарг

Конституційний суд України отримав понад 600 конституційних скарг, передає прес-служба суду. Водночас у КСУ не уточнили, за який період надійшли скарги.

Голова установи Станіслав Шевчук вважає, що така кількість скарг вказує, зокрема, на необхідність удосконалення українського законодавства.

Водночас він зазначив, що більшу частину поданих скарг повернули заявникам через невідповідність вимогам закону «Про Конституційний суд України». За його словами, це свідчить про важливість «не лише наділити людину можливістю захистити свої права, а й навчити її, як правильно цей механізм захисту використовувати».

Він нагадав, що два з чотирьох рішень Конституційного суду у 2018 році стосувалися неконституційності законів.

«Це вперше в історії суду, коли закони було визнано неконституційними в цілому через порушення процедури їх розгляду та ухвалення», – додав Шевчук.

У 2018 році КСУ визнав неконституційними закон про засади державної мовної політики («Ківалова-Колесніченка») та закон про всеукраїнський референдум.