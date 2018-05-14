Кожен третій учасник бойових дій звертається до Центрів допомоги учасникам АТО

Кожен третій учасник бойових дій на Донбасі або члени його родини звертаються до Центрів допомоги учасникам АТО, які діють при обласних адміністраціях; на сьогодні завдяки центрам близько ста тисяч бійців отримали юридичну, медичну, соціальну допомогу. Про це повідомили журналістам радник віце-прем’єр-міністра України з питань соціальної політики Василь Шевченко та керівники Центру допомогу учасникам АТО при Київській обласній держадміністрації і всеукраїнського громадського об’єднання «Волонтерська сотня».

«Першопричиною створення центрів стала неспроможність існуючої соціальної системи забезпечити потреби суспільства, потреби військового часу. Ми не могли забезпечити Збройні сили якісною зброєю на першому етапі, але потім це питання почали вирішуватись надзвичайно швидко. Але соціальна складова значно відставала», – пояснив Шевченко причину створення центрів.

Центри допомоги учасникам АТО та їхнім родинам створені у 2015 році, згідно з президентським указом, серед їхніх керівників та працівників – правники, волонтери, ветерани бойових дій на сході, соціальні працівники.

Завдяки роботі центрів допомоги учасникам АТО, урядовим інституціям і волонтерам, у кількох областях України влада надала статус учасника бойових дій ветеранам -добровольцям, зазначив Шевченко.

За даними державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, на 2018 рік близько 330 тисяч українців мають статус учасника бойових дій. Головними завданнями держслужби та центрів допомоги учасникам АТО на місцях визначені, серед іншого, соціальний захист ветерана у контексті його реабілітації, медичної допомоги та забезпечення житлом, а також фінансова підтримка громадських ветеранських організацій.