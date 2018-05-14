Лідер Палестини засудив «бійню» на кордоні Смуги Гази

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудив «бійню» на кордоні Смуги Гази, у якій загинули щонайменше 52 палестинці.

У зв’язку зі смертями людей він оголосив триденний траур.

Крім того, Аббас засудив перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Він стверджує, що не прийме будь-якої мирної угоди, запропонованої адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу захистив застосування сили на кордоні, заявивши, що «кожна країна має обов’язок захищати свої кордони».

14 травня, у 70-річчя незалежності Ізраїлю, в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США. Це рішення викликало схвальні відгуки в Ізраїлі і протест із боку палестинців, союзників США і багатьох інших країн світу.

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази загинули щонайменше палестинці, ще принаймні 1200 були поранені.

Президент США Дональд Трамп наприкінці 2017 року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США у цій сфері.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив усе місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 людей.