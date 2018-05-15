Рада безпеки ООН проведе засідання через загибель протестувальників у Газі

Рада безпеки ООН 15 травня проведе засідання через спалах насильства вздовж кордону Ізраїлю і Смуги Гази.

Скликати засідання вимагав Кувейт після того, як 58 палестинців загинули і понад 1200 були поранені внаслідок сутичок між ізраїльськими військовими й учасниками масових протестів проти відкриття посольства США в Єрусалимі.

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Ізраїль заявив, що його війська захищали свій кордон, і звинуватив бойовиків угруповання «Хамас», що контролює Смугу Гази, в спробі завдати удару під прикриттям протесту.

Наразі незрозуміло, чим може закінчитися засідання Ради безпеки. Після схожого засідання в березні не було ніякої заяви чи дії. Двоє дипломатів ООН повідомили, що члени Ради безпеки не зможуть згоди з приводу заяви, внесеної Кувейтом.

У проекті заяви, що з’явилася в ЗМІ, висловлюється «обурення і жаль» через вбивства, і міститься заклик до проведення «незалежного і прозорого розслідування» і до стриманості з усіх боків.

Сполучені Штати раніше заблокували пропозицію про те, щоб всі країни дотримувалися багаторічної резолюції Ради безпеки, в якій був заклик не мати посольств в Єрусалимі. У грудні США наклали вето на резолюцію, яка вимагала б, щоб президент Дональд Трамп скасував свою заяву про Єрусалим як столицю Ізраїлю.

Раніше 14 травня палестинський представник в ООН закликав Раду безпеки засудити вбивства. Тим часом, Ізраїль закликав засудити «Хамас», ісламістське угруповання, яка контролює Смугу Гази і керує протестами.

Відкриття посольства США в Єрусалимі стало першим офіційним визнанням стародавнього міста як столиці Ізраїлю за 70 років. Цей крок розлютив палестинців, які хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої держави.