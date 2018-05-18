На Донбасі ліквідують 16 блокпостів – поліція

У Донецькій та Луганської областей ліквідують 16 блокпостів, повідомив голова Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

«На сьогодні, на територіях двох областей поки що до 30 травня поліцейські будуть нести службу на 41 блокпості. Прийнято рішення про оптимізацію блокпостів та зменшення їх кількості до 25. Основна їх функція буде забезпечення пропускних режимів в межах зони «Безпеки». Зона «Безпеки» – це зона, яка розміщується між адміністративно-територіальними кордонами Луганської та Донецької областей і є другою лінією, яка відмежовує зону «Безпеки» та зону «Бойових дій», – пояснив Бушуєв.

Він зазначив, що натомість створять 68 піших патрулів, які будуть виконувати завдання в межах населених пунктів, та 38 автопатрулів, які візьмуть на себе функцію мобільних блокпостів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.