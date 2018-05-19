8 людей загинуло, ще 45 поранені внаслідок вибухів на стадіоні в Афганістані

На сході Афганістану, на стадіоні міста Джалалабад ввечері 18 травня сталася серія вибухів, в результаті чого вісім осіб загинули, 45 людей були поранені.

За повідомленнями місцевої влади, кілька вибухів пролунало, коли на стадіоні зібралася велика кількість людей для перегляду матчу з крикету.

За словами депутата ради провінції Сохраба Кадері, серед загиблих були кілька місцевих чиновників та організатор гри з крикету.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.

Президент Афганістану Ашраф Гані 19 травня засудив такі дії ще невідомих осіб: «Терористи не переставали вбивати наших людей навіть під час священного місяця Рамадан ... Виконавши терористичну атаку на наповненому спортивному стадіоні, вони ще раз довели, що не пов'язані ні з одним віруванням, ні з релігією, є ворогами людства», – цитує Гані офіс президента.

Минулого місяця внаслідок вибуху поблизу центру реєстрації виборців у Кабулі загинули щонайменше 57 людей та поранено 119. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за цей напад.

Парламентські вибори та вибори до рад провінцій Афганістану планують провести 20 липня.