У першому кварталі до бюджету повернули понад тисячу доларів, вкрадених корупціонерами – #Точно

Протягом першого кварталу 2018 року до бюджетного цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави надійшли 28 228 гривень (трохи більше за тисячу доларів), конфіскованих за корупційні правопорушення за рішенням суду. Така інформація міститься в звіті казначейства про виконання держбюджету, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Відповідно до закону про державний бюджет, загалом до кінця року уряд розраховує повернути 4,7 мільярда гривень, конфіскованих судами у корупціонерів.

У 2017 році бюджетний план було перевиконано: планували повернути 22,5 мільярди гривень, а реально повернули 29,6 мільярда гривень. За 2016 рік до бюджету із запланованих 7,7 мільярда гривень надійшло 164,9 тисячі гривень. У 2015 році із запланованих півтора мільярда вкрадених активів повернули 100,1 тисячі гривень.

У квітні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення.

Пізніше на докори експертів про сумнівність рішення Краматорського суду, і що гроші доведеться повернути, Луценко заявив, що «у злочинців не вийде повернути гроші».