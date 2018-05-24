Шеремета прибув на розкопки на місці зруйнованого пам’ятника бійцям УПА у Польщі – Розенко

Секретар державної комісії з питань увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета бере участь у спостереженні за пошуковими роботами польського Інституту національної пам'яті у Грушовичах неподалік Перемишля (Польща), повідомив у Facebook український віце-прем’єр Павло Розенко.

Як раніше анонсував сам Шеремета, він має намір бут присутнім на розкопках на місці зруйнованого пам’ятника бійцям Української повстанської армії на сільському цвинтарі у Грушовичах, досліджуючи, чи на місці зруйнованого пам’ятника є останки воїнів УПА.

Інститут національної пам’яті Польщі днями повідомив посольство України і українське товариство в Польщі про намір дослідити місце, де був пам’ятник воїнам УПА, і запросив представників України до участі у праці як спостерігачів.

18 листопада 2017 року Польща анулювала Шереметі шенгенську візу на рік. Святослав Шеремета потрапив до так званого списку громадян України, яким заборонено в’їзд в Польщу через «антипольські погляди», блокування ним питання проведення ексгумації та реновації місць польських поховань.

Українські фахівці спостерігатимуть за розкопками протягом 24-25 травня. За інформацією української сторони, на цвинтарі поховані близько 12 упівців, які загинули у боях на околицях Перемишля у 1945–1946 роках. На початку 90-років стало відоме приблизне місце братської могили.

У квітні 2017 року на кладовищі у Грушовичах польські націоналісти зруйнували пам’ятник бійцям УПА, який був зведений українцями у 1994 році. Тоді представники польської влади заявили, що пам’ятник встановлений нелегально, бо немає доказів, що на цьому місці поховані українські військові.