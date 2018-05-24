На Черкащині затримали чоловіка, який продав гранату за 600 гривень – поліція

На Черкащині поліція затримала 27-річного чоловіка, який продав гранату за 600 гривень.

Як повідомляє прес-служба поліції Черкаської області, його затримали під час проведення контрольної оперативної закупки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Напередодні на Івано-Франківщині стався вибух з використанням гранати, вісім людей постраждали. Після цього міністр оборони України Степан Полторак доручив посилити контроль за обігом зброї.

У МВС України заявляли, що у 2017 році поліція вилучила з незаконного обігу майже 2,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 240 тисяч набоїв, понад дві тисячі гранат та 72 вибухові пристрої.

