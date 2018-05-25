Міноборони Росії назвало розслідування Bellingcat про MH17 «гнітючими своєю дурістю домислами»

Міністерство оборони Росії назвало «домислами» нове розслідування міжнародної групи Bellingcat, яка стверджує, що їй вдалося ідентифікувати ще одного російського військового, ймовірно причетного до збиття літака рейсу MH17.

«Звертає на себе увагу, що всі гнітючі своєю дурістю домисли «розслідувачів» засновані на старому фейку з імітацією радіоперехоплення розмови невстановлених осіб, опублікованого ще 18 липня 2014 роки (наступного дня після катастрофи) Службою безпеки України», – заявили в Міноборони.

У відомстві стверджують, що згадані в тексті Bellingcat офіцери давно були звільнені з військової служби, Міністерство оборони не має даних про їхню діяльність поза Збройними силами.

25 травня в Bellingcat заявили, що ідентифікували чоловіка, який під іменами «Оріон» та «Андрей Иванович» фігурує на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, та в документах сепаратистів угруповання «ЛНР».

За даними Bellingcat, це Олег Володимирович Іванников, 1967 року народження, який принаймні до вересня 2017 року був офіцером Головного розвідувального управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії.

Розслідувачі вважають, що під час свого перебування на підконтрольній бойовикам «ЛНР» території він координував і керував військовими діями російських бойовиків, проросійських сепаратистів і контингенту «приватної армії» з групи Вагнера. Іванников також здійснював нагляд за постачанням і транспортуванням озброєнь через російсько-український кордон. Він виконував ці функції під час падіння MH17, зазначають у Bellingcat.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курську. Як і попереджали організатори заходу, якихось відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Міністерство оборони Росії заявило, що жоден російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною.

25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.