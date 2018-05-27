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27 Травень 2018, Київ 16:23
Новини | Події

Політика США щодо Венесуели не зміниться після звільнення з в’язниці американських громадян – Помпео

Майк Помпео

Політика США щодо Венесуели не зміниться після звільнення американського громадянина Джошуа Голта і його дружини Тамари, написав у Twitter держсекретар Майк Помпео.

«Ми вітаємо звільнення Джошуа і Тамари Голт, яких було незаконно ув'язнено у Венесуелі. Політика США щодо Венесуели залишається незмінною. Ми підтримуємо венесуельський народ та його зусилля, спрямовані на повернення до демократії. Ми бажаємо Джошуа та його родині всього найкращого після цього важкого періоду», – зазначив він.

Подружжя затримали у Венесуелі два роки тому і ув’язнили за звинуваченнями у зберіганні зброї.

За повідомленнями президента США та американських високопосадовців, Джошуа Голт із дружиною прибули вже до Сполучених Штатів та відвідали Білий дім.

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