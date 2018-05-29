Європейські посли дали «зелене світло» фінансовій допомозі Україні в мільярд євро

Поcтійні представники країн Європейського союзу в євроустановах (COREPER) від імені Ради міністрів ЄС підтримали угоду із Європарламентом щодо надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро.

Про це повідомляє Рада міністрів ЄС, пояснюючи, що ці кошти у виді позики «покликані покрити фінансові потреби України протягом двох з половиною років. Зокрема, ними підтримуватиметься стабілізація економіки і програма структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами».

Згідно з інформацією Ради ЄС, Міжнародний валютний фонд визначив на 2018-2019 роки фінансову нестачу у розмірі 4,5 мільярдів доларів, а це перевищує фінансування, яке до цього часу зобов’язалося надати міжнародне співтовариство.

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Як пояснюють в Брюсселі, макрофінансова допомога – це виняткова форма фінансової допомоги, яку ЄС надає країнам-партнерам, що мають труднощі зі збалансуванням платіжної системи. Починаючи з 2014 року, це третя фінансова операція для допомоги Україні. Крім цього, ЄС також надає допомогу в рамках своєї політики сусідства.

ЄС зобов’язався в 2014 році надати Україні 1,6 мільярда євро і в 2015 – 1,8 мільярда євро. З них Україна отримала 2,81 мільярда.

У січні 2018 року з огляду на неповну відповідність встановленим умовам було скасовано позику в розмірі 600 мільйонів євро.

Рада ЄС зауважує, що подальші виплати будуть обумовлені тим, як в Україні поважатимуть демократичні механізми і верховенство права й гарантуватимуть повагу до прав людини. Вони будуть предметом економічної політики і фінансових умов, які зосереджуватимуть увагу на структурних реформах й надійному державному фінансуванні, включаючи терміни їх виконання.

Ці умови будуть викладені у Меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Європейською комісією, яка відповідатиме за виплати. Тим часом, моніторинг виконання умов Україною покладається на Європейську зовнішньополітичну службу.

9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро.