У Києві пограбували квартиру керівника «РИА Новости Украина» Вишинського – адвокат

Квартиру керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, пограбували, повідомив у Facebook його адвокат Андрій Доманський.

«У квартирі все перевернуто, всі речі розкидані, попередньо зникли документи», – написав він.

Поліція Києва на цей момент офіційно інцидент не коментувала.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, але заявляє про відмову від українського, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».