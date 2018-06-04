Суд у Москві заарештував українця, підозрюваного у спробі контрабанди – ЗМІ

Лефортовський суд Москви взяв під арешт до кінця липня громадянина України Андрія Гашенка, підозрюваного у справі про «замах на контрабанду» запчастин для військової техніки, повідомляє російське державне інформагентство ТАСС.

За даними агентства, Гашенка підозрюють у зброї, матеріалів для створення зброї та різноманітних речовин, зокрема сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин. Йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Раніше російські медіа повідомили, що у Москві 31 травня затримали громадянина України.

Речниця українського МЗС Мар’яна Беца заявила 4 червня про офіційне підтвердження затримання громадянина України і висловила вимогу організувати для нього зустріч із консулом.