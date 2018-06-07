У червні відбудеться ротація українського миротворчого контингенту в Косові

У Косові пройде ротація українських миротворців, що перебувають на Балканах у рамках міжнародної місії KFOR. Зараз там працюють близько 40 українських військовослужбовців, які заступили на бойове чергування в грудні 2017 року.

Чергова ротація бійців має пройти в середині червня, розповіли кореспондентові проекту Радіо Свобода «Донбас Реалії» на базі KFOR. Після початку конфлікту на Донбасі в Косово посилають переважно військовослужбовців, які пройшли війну на сході України.

Спеціалізація українського миротворчого контингенту на території Косова –розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування миротворчих підрозділів НАТО, а також відновлення інфраструктури.

Зараз у Косові зберігається напруженість між місцевими албанцями і сербами, особливо на непідконтрольній приштинському уряду півночі.

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«Я вважаю, що становище тут все ж таки хитке, тому що політична ситуація нестабільна. А наш особистий бойовий досвід багато в чому може допомогти. Люди наші будуть вести себе більш спокійніше і впевненіше в небезпечний ситуаціях», – заявив капітан, командир групи інженерного забезпечення Михайло Новосад.

Український контингент стежить за порядком в Косові вже 19 років.

Косово, колишня провінція Сербія, оголосило свою незалежність 10 років тому.

Белград ніколи не визнавав Косово, незважаючи на визнання 115 іншими країнами, у тому числі 23 із 28 членів ЄС.

Німеччина була однією з перших країн, які визнали незалежність Косово разом з Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією.

Серед тих, хто не визнає Косово як державу, – Сербія, за Конституцією якої далі йдеться про автономний край Косово і Метохію в її складі, її союзниця Росія, що має право вето в Раді безпеки ООН, Китай, що теж є постійним членом Ради безпеки, а також Україна.