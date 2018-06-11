«Укрзалізниця» анонсує 23 літніх потяги до моря

«Укрзалізниця» повідомила про 23 потяги до Чорного та Азовського морів, які курсуватимуть по Україні протягом літа. Про це йдеться на сайті підприємства.

«Зокрема, 8 поїздів призначено до Одеси, 5 – до Херсона, по 3 – до Генічеська та Бердянська. Також у збільшили періодичність курсування популярних графікових поїздів», – зазначено у повідомленні.

Виконувач голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов оприлюднив перелік на своїй сторінці у Facebook.

Раніше перевізник повідомляв, що на літо призначив 5 пар додаткових поїздів до Одеси, а ще трьом поїздам збільшила періодичність курсування.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів в Україні.