Один український військовослужбовець загинув на Донбасі 12 червня – штаб

Один український військовослужбовець загинув у зоні бойових дій на Донбасі 12 червня, повідомляє штаб української Операції об’єднаних сил.

За даними українських військових, усього упродовж доби підтримувані Росією бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню, з них чотири рази – із важкого озброєння.

Так, поблизу населених пунктів Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне бойовики вели вогонь 120- та 82-міліметрових мінометів, повідомляють у штабі ООС.

«Активна оборона підрозділів Об’єднаних сил тривала поблизу Мар’їнки, Троїцького, Гнутового та Водяного, де противник використовував стрілецьку зброю та гранатомети. Вогонь снайпера був зафіксований в районі Ломакино, що на маріупольському напрямку», – йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

У Міністерстві оборони України раніше повідомляли про бойові травмування двох українських бійців з початку доби 12 червня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» інформацію про перебіг бойових дій за 12 червня ще не повідомляли.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.